GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
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GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Ömer D. (42), tartıştığı galerici arkadaşı Üzeyir Ürey'i, sokak ortasında kalbinden makasla öldürdü.

ANTALYA'da Ömer D. (42), tartıştığı galerici arkadaşı Üzeyir Ürey'i, sokak ortasında kalbinden makasla öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi, 6864 Sokak üzerinde meydana geldi. Galericilik yapan Üzeyir Ürey, arkadaşı Ömer D. ile evde alkol aldı. Ürey ile Ömer D. bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüşürken, Ömer D. yanında bulunan makası Üzeyir Ürey'in kalbine sapladı. Ürey, kanlar içerisinde yerde kalırken, Ömer D. olay yerinde yaya olarak kaçtı.

Üzeyir Ürey'in yerde yattığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üzeyir Ürey'e ilk müdahalesini ambulansta yaptı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürey, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ, EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası da delil torbasına aldı. Ekipler, Ürey'in sokak üzerinde yer alan otomobili üzerinde de çalışma gerçekleştirdi. Olay yerinden yaya kaçan Ömer D. ise Toptancı Hali yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Kepez Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından şüpheli Ömer D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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