Galeri Görünümlü İş Yerine Bahis Operasyonu

MARDİN (İHA) – Mardin'de yasadışı bahis oynan galeri görünümlü iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Bahisten elde edilen 4 cep telefonu ile 760 TL'ye el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatan galeri görünümlü iş yerine baskın yapıldı. Yapılan baskında iş yerinde yasadışı bahis oynandığı tespit edildi. Yasa dışı bahis oynatan S.B., M.Y. ve Z.P. gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bahisten elde edilen 4 cep telefonu ve 760 TL'ye el konuldu. - MARDİN