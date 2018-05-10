Galaya Göğüsleri Açık Şekilde Katılan Kadın Konuğa Müdahale Edildi

71'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dün sıra dışı bir hareketlilik vardı. Film galasına katılan bir konuk ise filmin önüne geçti.

YÖNETMEN KATILAMADI

Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Leto (Yaz) adlı filminin gösterimi dün gece yapıldı. Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ve 19 Ekim'e kadar ev hapsi cezasına mahkum edilen Serebrennikov ise festivale katılamadı.

GALAYA DAMGA VURAN KONUK

Leto filminin galasında bir başka ilginç olay daha yaşandı. İddialı kıyafetiyle kırmızı halıya çıkan bir konuk bu protesto gösterisinden sonra galanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Göğüsleri tamamen açık şekilde galaya gelen kadın konuğun kıyafeti salondaki başka bir konuk tarafından yukarıya çekilmeye çalışıldı.

İşte galaya damga vuran o konuk;