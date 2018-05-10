Galaya Göğüsleri Açık Şekilde Katılan Kadın Konuğa Müdahale Edildi
Altın Palmiye için yarışan Leto adlı filminin galasına göğüs uçlarını açıkta bırakan cesur bir kıyafetle katılan kadın konuğa, salondaki başka bir konuk müdahale etti.
71'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dün sıra dışı bir hareketlilik vardı. Film galasına katılan bir konuk ise filmin önüne geçti.
YÖNETMEN KATILAMADI
Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Leto (Yaz) adlı filminin gösterimi dün gece yapıldı. Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ve 19 Ekim'e kadar ev hapsi cezasına mahkum edilen Serebrennikov ise festivale katılamadı.
GALAYA DAMGA VURAN KONUK
Leto filminin galasında bir başka ilginç olay daha yaşandı. İddialı kıyafetiyle kırmızı halıya çıkan bir konuk bu protesto gösterisinden sonra galanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
MÜDAHALE EDİLDİ
Göğüsleri tamamen açık şekilde galaya gelen kadın konuğun kıyafeti salondaki başka bir konuk tarafından yukarıya çekilmeye çalışıldı.
İşte galaya damga vuran o konuk;
-
tühCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Lanet olsun bu zihniyete toplumun yüz karalarıCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Başımıza taşlar yağacak.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
bunun adi modernliktir kimse birsey demesin CizerimmmCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Çğdaşlık anlayışınız bumu?Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır