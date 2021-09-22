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Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G'nin mağazalardaki satışı başladı

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G'nin mağazalardaki satışı başladı

Samsung Electronics, yeni Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G akıllı telefonları ve diğer yenilikçi ürünlerinin Türkiye'de satışının başladığını duyurdu.

Samsung Electronics, yeni Galaxy Z Fold3 5g, Galaxy Z Flip3 5G akıllı telefonları ve diğer yenilikçi ürünlerinin Türkiye'de satışının başladığını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, ön sipariş sürecinde geçen yıllara kıyasla daha fazla talep gören yeni katlanabilir akıllı telefonlar, artık tüm yetkili satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Kullanıcılar, bu noktalarda katlanabilir ekran teknolojisini ve renkleri deneyimleyebilecekleri cihazları dilerlerse doğrudan satın alabilecek. Üstelik bu telefonları satın almak isteyenler, Galaxy Z Fold3 5G için ek 1.000 TL'ye, Galaxy Z Flip3 5G için ise ek 500 TL'ye varan takas desteği fırsatından faydalanabilecek.

Galaxy Z Fold3 5G için takas yapmak istenilen eski cihazın değeri 5 bin TL ise Samsung ek 1.000 TL daha vererek bu cihazı 6 bin TL'ye alacak. Galaxy Z Fold3 5G'nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 21 bin 999, Galaxy Z Flip3 5G'nin fiyatı ise KDV dahil 11 bin 999 lira.

Katlanabilir akıllı telefonlarda yeni bir dönemi başlatan bu cihazların yanı sıra Galaxy Z Fold için S Pen Fold modelleri, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic ve Galaxy Buds Serisi'nin en hafif ve en küçük üyesi Galaxy Buds2 de Türkiye'de raflardaki yerini aldı.

Kullanıcılar, bu ürünleri de artık yetkili satış noktalarında deneyimleyip satın alabilecek. Galaxy Buds2 kulaklığın tavsiye edilen KDV satış fiyatı 999 TL, Galaxy Watch4'un 2 bin 199 TL ve Galaxy Watch4 Classic'in ise 2 bin 799 lira.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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