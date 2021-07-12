Galaxy Z Fold2, yeni akıllı telefon deneyimlerinin kapılarını aralıyor

Samsung'un en son teknolojiye sahip Galaxy Z Fold2 katlanabilir akıllı telefonu, önceki katlanabilir cihazlara göre daha gelişmiş form faktörüyle yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Samsung'un en son teknolojiye sahip Galaxy Z Fold2 katlanabilir akıllı telefonu, önceki katlanabilir cihazlara göre daha gelişmiş form faktörüyle yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy Z Fold2'nin sunduğu katlanabilir cihaz deneyiminin tek sebebi form faktörü değil. Galaxy Z Fold2, kazandığı bir dizi yeni işlevsellik ve daha kapsamlı Esnek Mod sayesinde benzersiz kamera deneyimini mümkün kılıyor. Şubat ayında çıkan One UI 3.1 güncellemesinden sonra eklenen bu yeni özelliklerin birleşimi, her zamankinden daha iyi bir katlanabilir cihaz deneyimini ortaya koyuyor.

Galaxy Z Fold2, Esnek Mod ve diğer birçok kamera özelliği ile kullanıcıların daha yaratıcı sonuçlar almalarına olanak veren yenilikçi yollar sunuyor. Görüntü Yakalama Modu, ekranın iki ayrı bölümünde hem kamera ön izlemesini hem de en son çekilen fotoğrafların görüntülenmesini sağlayan Esnek Mod'a sahip olmanın avantajlarından faydalanıyor. Böylece kullanıcılar Esnek Mod'da, Görüntü Yakalama Modu'nu kullanarak fotoğraf çektiği zaman, içeriği gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

Esnek Mod'da ayrıca, üst bölümde video verisiyle birlikte bir YouTube videosu izlenirken alt bölümde diğer tavsiyeler de görüntülenebiliyor. Bu sayede görüntüleme deneyimi optimum düzeyde sağlanmış oluyor. One UI 3.1 güncellemesi ile kullanıcılar Esnek Mod'da daha da esnek çekim deneyimi yaşarken kendileri için kolaylık olması için kamera denetimlerinin konumlarını özelleştirebiliyor ve Esnek Mod'un kamera ön izleme penceresi üzerinde son derece kullanışlı Sil ve Paylaş butonlarını kullanabiliyor.

-Form faktörüne uyum sağlayan kamera özellikleri

Galaxy Z Fold2, yeni inovasyonlar ve özellikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Samsung'un bir önceki katlanabilir modeli Galaxy Z Flip'in en sevilen özelliklerini de taşıyor. Örneğin, Çift Ön İzleme özelliğiyle hem fotoğrafı çeken hem de fotoğrafı çekilenin görüntüleri çekim esnasında görülebiliyor. 6,2 inç kapak ekranı, ön izleme ekranı olarak işlev görürken fotoğrafı çekilen kişi çekim esnasında kendisini gerçek zamanlı olarak görerek poz verebiliyor.

Kullanıcı otomatik çekim yapmak istediğinde ise avuç içini kameraya göstererek kolaylıkla selfie çekebiliyor. Önceki Galaxy katlanabilir cihazlarla ilgili kullanıcıların gönderdiği geri bildirimler üzerinden geliştirilen Arka Kamera selfie özelliği sayesinde de kullanıcılar yüksek çözünürlüklü selfie'ler çekebiliyor ve daha etkileyici bir kamera deneyimi için çektikleri fotoğrafları anında görüntüleyebiliyor.

Galaxy Z Fold2 geliştirilmiş Gece Modu'na ek olarak, özellikle düşük ışıkta daha iyi sonuçlar veren Parlak Gece sensörü özelliğine sahip. Kullanıcılar artık gecenin geç saatlerinde dahi kamera modunu değiştirmeden son derece net fotoğraflar elde edebiliyor. Samsung, Galaxy Z Fold2'nin Esnek Modu'nun ve daha geniş Kapak Ekranı'nın kullanıcıların özellikle video, medya ve görüntülü sohbet deneyimlerini daha da iyileştirmesini sağlamaya yoğunlaşıyor. Kullanıcılar, hareket halindeyken Galaxy Z Fold2'yi avuçlarında tutarak cihazı açık konuma getirmelerine gerek kalmadan 6,2 inç Kapak Ekranı üzerinde içeriklerin keyfini çıkarabiliyor. Cihazı biraz daha açarak Kapak Ekranı'ndan Ana Ekrana geçiş yapabiliyor.

-Kullanıcılar, kendi kendilerinin kameramanı olabiliyor

Galaxy Z Fold2'nin yepyeni kamera özelliklerinden bir diğeri de Otomatik Kadrajlama. Ön Geniş ve Arka Ultra geniş kameralarda bulunan ve yaklaşık 1,5 ila 2,5 metrelik izlenebilir mesafeye sahip Otomatik Kadrajlama özelliği, makine öğrenmesinden faydalanarak kadraj içerisindeki kişinin vücudunu ve yüzünü izleyebiliyor ve kameranın odağını buna göre ayarlayabiliyor. Otomatik Kadrajlama özelliği ile cihazın hareket ettirilmesine gerek kalmaksızın yakınlaştırma/uzaklaştırma yapılıyor veya cihazın hareket ettirilmeden görüntüleme açısı otomatik bir biçimde ayarlanabiliyor.

Otomatik Kadrajlama, görüş alanı içinde bulunan en çok 2 kişinin hareketlerini takip edebiliyor. 3 veya daha fazla kişi algıladığında ise otomatik olarak uzaklaştırma yaparak kişileri kareye sığdırıyor. Kullanıcı ister dans ediyor, ister arkadaşlarıyla birlikte blog içeriği hazırlıyor, ister bir yemek tarifi kaydediyor olsun, Otomatik Kadrajlama özelliği sayesinde manuel yakınlaştırma gerekmeden her şey otomatik olarak kadraj içinde tutulabiliyor.

One UI 3.1 güncellemesiyle birlikte ayrıca kullanıcıların Pro Video modunda sesleri daha profesyonel bir biçimde kaydedebilmesi için, sesi hem telefonları hem de bağlı Galaxy Buds Pro ile aynı anda kaydetmelerini sağlayan Çoklu Mikrofon Kaydı özelliği de kullanılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu