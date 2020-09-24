Galaxy Z Fold2 ön siparişi, Galaxy Buds Live hediye fırsatıyla devam ediyor
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Galaxy Z Fold2 ön siparişi, Galaxy Buds Live hediye fırsatıyla devam ediyor

24.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:53
Galaxy Z Fold2 ön siparişi, Galaxy Buds Live hediye fırsatıyla devam ediyor

Samsung'un üçüncü nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2'nin ön siparişi, Galaxy Buds Live hediye fırsatıyla devam ediyor.

Samsung'un üçüncü nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2'nin ön siparişi, Galaxy Buds Live hediye fırsatıyla devam ediyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin nefes kesen cesur tasarımla üst düzey mühendisliği bir araya getirerek mobil cihaz deneyiminin sınırlarını zorlayan üçüncü nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2'nin ön siparişle satışları devam ediyor.

Samsung Electronics'in mobil cihaz dünyasında yeni bir kategori oluşturan, katlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2'yi 2 Ekim'e kadar ön sipariş ile satın alacaklara Galaxy Buds Live hediye ediliyor.

Hediye fırsatı Samsung Online Mağaza, kampanyaya katılan Samsung bayiler ve seçili teknoloji marketlerinden satın alınacak Galaxy Z Fold2 cihazlar için geçerli oluyor.

Galaxy Buds Live hediyesinin yanı sıra Samsung, Galaxy Z Fold2 sahipleri için "Galaxy Z Premier Service" hizmetini sunuyor. Bu hizmet kapsamında Galaxy Z Fold2 sahiplerine özel müşteri servisi hizmeti veriliyor. Galaxy Z'ye özel çağrı merkezi için müşterilerin 0850 222 0 847 numaralı hattı araması yeterli oluyor.

Yine bu hizmet kapsamında ücretsiz "Moto Kurye Hizmeti" veriliyor. Bu hizmet sayesinde Galaxy Z Fold2 sahipleri, evlerinden çıkmadan Samsung servislerinden yararlanabiliyor. Moto Kurye, cihazları evlerden alıp servise teslim ediyor ve işlemlerden sonra tekrar adrese getiriyor.

Galaxy Z Fold2 sahiplerine 1 yıllık garanti süresi boyunca ekran koruma desteği sunuluyor. Bu teklif ile ihtiyaç duyulduğunda ekran değişimi KDV dahil 999 TL'lik özel fiyatla gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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