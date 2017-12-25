Galaxy X, Telefon Olmayabilir

Son birkaç yıldır Samsung'un katlanabilir bir akıllı telefon geliştirdiği söylentileri internette dolaşıyordu. Bazı patent başvurularına rağmen marka, bu cihaz hakkında hiç bir açıklama yapmadı. Genel olarak Galaxy X ismi ile anılan cihaz bir çok emareye sahip olduğu için gerçek olması bekleniyordu.



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Birkaç ay önce cihazın model adının SM-G888N0 olduğu ortaya çıkmıştı. Bu isim Samsung'un diğer hiç bir telefonuna benzemediği için yeni bir seri olacağı düşünülen Galaxy X'e ait olduğu tahmin edilmişti. Şimdi ortaya çıkan haberlere göre SM-G888N0'ın Samsung'a ait katlanabilir telefon ile hiç bir alakası yok. Hatta geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialarda olduğu gibi, menteşeli bir katlanabilir cihaz bile olmayabilir.



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Ortaya çıkan yeni kaynaklara göre bu katlanabilir cihaz bir akıllı telefon bile değil, ama tren operatörleri için geliştirilmiş bir iletişim aracı. Samsung bu cihazı Güney Kore'de bulunan dünyadak ilk LTE-R tren ağı için geliştirdi.



Şirket yine de perde arkasında katlanabilir bir telefon geliştiriyor olabilir. Önümüzdeki yıl bu cihazın tüm dünyaya duyurulması bekleniyor.



