Galaxy X İçin Yeni İpuçları

Geçtiğimiz birkaç sene içinde Samsung'un katlanabilen bir telefon üzerinde çalıştığına dair sayısız dedikoduya rastladık. Galaxy X adıyla anılan telefonun ne zaman geleceğini bile henüz bilmiyoruz.

İLGİLİ HABER Ön yüzü tamamen ekran!

Samsung, geçen senenin sonlarında katlanabilen Galaxy X'i 2018'de piyasaya sürmeyi planladığını kendisi söylemişti.

İLGİLİ HABER Huawei'den yeni tabletler, fazlası

Gazeteciler, Galaxy S9'un tanıtıldığı etkinliğin ardından Koh'a Galaxy X'i sordular. Koh röportajında cihazla ilgili aşama kaydettiklerini söyledi ve cihazın bir yutturmaca olmayacağını tekrarladı. Koh şunları ekledi: "Yeni bir kategori oluştururken en iyi kullanıcı deneyimini sunduğumuzdan tam anlamıyla emin olmalıyım."

Koh, cihazın ne zaman tanıtılacağını yine açıklamadı ancak zamanı geldiğinde cihaz hakkında daha açık konuşacaklarını söyledi. Yönetici, gazetecilerin telefonun bu sene tanıtılıp tanıtılmayacağına dair meraklı sorularını, "Bazen dinlemiyorum. Kulağım pek iyi değil," diyerek sinsi bir gülümsemeyle geçiştirdi.

Bazı çevreler, akıllı telefon tasarımında bir tepe noktasına ulaştığımızı düşünüyor. Bu çevreye göre Galaxy X'in katlanabilen tasarımı, bizleri yeniden heyecanlandırabilir.