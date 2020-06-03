Galaxy Watch El Yıkama Bildirimi ile Kullanıcıları Uyaracak!
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Galaxy Watch El Yıkama Bildirimi ile Kullanıcıları Uyaracak!

Hayatımızı esir alan yeni tip koronavirüs nedeni ile muhtemelen ellerinizi hiç olmadığı kadar sık yıkamaya başladınız.

Galaxy Watch El Yıkama Bildirimi ile Kullanıcıları Uyaracak!
03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:50

Hayatımızı esir alan yeni tip koronavirüs nedeni ile muhtemelen ellerinizi hiç olmadığı kadar sık yıkamaya başladınız. Samsung ellerini yıkamayı unutan kullanıcılara bunu hatırlatabilmek adına Galaxy Watch için yeni bir uygulama yayınladı. Bu sayede Galaxy Watch el yıkama bildirimi sunabilecek. İşte detaylar!

Galaxy Watch El Yıkama Bildirimi Nasıl Alınır?

Samsung tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre şirket, Hand Wash olarak adlandırılan yeni bir uygulamayı saatin uygulama mağazasında kullanıma sundu. Tüm Galaxy Watch modelleri için kullanılabilir olan bu özellik, kullanıcılara belirli aralıklarla ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatıyor ve el yıkarken süre ölçerek yeterli hijyen seviyesine ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol ediyor.

Alarm standart olarak her iki saatte bir çalar ve bu süreci değiştirebilme şansına sahipsiniz. Uygulamayı aktif ettikten sonra beş saniye sabunlama olmak üzere toplam yirmi beş saniyelik bir sayaç başlatır. Tüm Galaxy Watch modelleri su geçirmez olduğu için bu süreçte saati çıkarmanıza gerek duyulmaz.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce faydalı bir özellik olmuş mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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