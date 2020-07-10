Galaxy Watch Active 2 Alüminyum Yüksek Fiyatı ile Geliyor!
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Galaxy Watch Active 2 Alüminyum Yüksek Fiyatı ile Geliyor!

Samsung, Galaxy Watch Active 2 modelleri arasına bir yenisini daha ekledi. Paslanmaz çelik modelleri arasına alüminyum tasarıma sahip Galaxy Watch Active 2 LTE'yi ekleyen Samsung, bu modeli Hindistan'da satışa sundu.

Galaxy Watch Active 2 Alüminyum Yüksek Fiyatı ile Geliyor!
10.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:47

Samsung, Galaxy Watch Active 2 modelleri arasına bir yenisini daha ekledi. Paslanmaz çelik modelleri arasına alüminyum tasarıma sahip Galaxy Watch Active 2 LTE'yi ekleyen Samsung, bu modeli Hindistan'da satışa sundu. Ancak Galaxy Watch Active 2 LTE'nin fiyatı gerçekten dikkat çekiyor.

Galaxy Watch Active 2 LTE, 11 Temmuz'da Hinsdistan'da satışta olacak. Belirli internet sitelerinde, mağazalarda ve Samsung'un kendi sitelerinde satılacak olan Galaxy Watch Active 2 LTE, Cloud Silver, Aqua Black ve Pink Gold renk seçeneklerine sahip olacak. 1.4 inç büyüklüğünde ve 360x360 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelecek olan Galaxy Watch Active 2 LTE, kalp atış hızı takibi ve 39 farklı antrenman çeşidine sahip olacak.

Galaxy Watch Active 2 Fiyatı!

Galaxy Watch Active 2 LTE'nin fiyatı ise tam 28490 INR olacak. Yani yaklaşık 2600 TL'ye denk gelecek. Bu saat ülkemizde satılacak mı bilinmiyor. Zaten Türkiye fiyatının bu denli yüksek olması, satış rakamlarını etkileyecektir. Bakalım Samsung, Galaxy Watch Active 2 LTE modelini ülkemizde satışa sunacak mı.

Kaynak: Tamindir

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