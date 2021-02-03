Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ tabletler için yeni güncelleme yayınlandı

Samsung'un en son sürüm "One UI 3" yazılım güncellemesiyle birlikte, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ kullanıcıları tabletleriyle artık daha fazlasını yapabiliyor.

Samsung'un en son sürüm "One UI 3" yazılım güncellemesiyle birlikte, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ kullanıcıları tabletleriyle artık daha fazlasını yapabiliyor.

Samsung açıklamasına göre, Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde duyurusunu yapılan güncellemeyle, söz konusu tabletlerin kullanıcıları yeni çıkan Galaxy S21 Serisi ve Galaxy Buds Pro ile bağlantılı deneyimlerinin kapsamını da genişletebiliyor.

Artık Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ ile Galaxy S2 Serisi cihazlar arasında her zamankinden daha iyi bir biçimde geçiş yapmak mümkün oluyor. Örneğin, akıllı telefonda kopyalanan metin veya görseller, doğrudan Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazlara veya tabletten kopyalayarak telefona yapıştırılabiliyor.

Ayrıca cihazlar arasında Samsung İnternet 13.0 tarayıcısıyla kesintisiz bir gezinti deneyimi sağlanıyor ve Samsung Notlar ile daha hızlı otomatik senkronizasyon deneyimleniyor. Galaxy S21 cihazınızda gezinti yapmaya başladıktan sonra daha büyük bir ekrana geçmek istenildiğinde bu özellikten faydalanabiliyor. Galaxy S21 Serisi cihazında bir web sayfasını görüntüledikten sonra Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazında "Son Kullanılanlar" butonuna basmak yeterli oluyor. Menünün sağ alt köşesinde yer alan "Samsung Internet" ikonuna basıldığında ise en son erişim sağlanan sayfa yükleniyor.

İkinci ekranla daha fazlası yapılıyor

Açıklamaya göre, uzaktan çalışıldığında veya kreatif bir işle uğraşıldığında bazen iki ekranı aynı anda kullanmak tek bir ekrandan daha iyi sonuçlar veriyor. Ekran alanını genişletmek için "İkinci Ekran" özelliğini kullanarak, dizüstü bilgisayardan farklı modlarla Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazınıza bağlanmak mümkün oluyor. Masaüstünü Genişletme modu, Windows bilgisayara bağlanmaya ve ekranların her birinde iki ayrı uygulama çalıştırmaya olanak sağlıyor. Çoğaltma modu ise tablette açık olan uygulama veya belgeleri, doğrudan dizüstü bilgisayarın ekranında paylaşmayı ve yapılan herhangi bir değişikliği doğrudan ve hemen dizüstü bilgisayara kaydetmeyi mümkün hale getiriyor.

Galaxy ekosisteminde sorunsuz bağlantı

Açıklamada aktarılanlar göre, cihazlar arasında daha rahat bir klavye deneyimi için artık "Kablosuz Klavye Paylaşımı" özelliğini kullanarak Samsung Book Cover klavye, akıllı telefona bağlamak da mümkün hale getirildi. Bu klavyeyi tablete de bağlayarak iki cihaz arasında geçiş yapılabiliyor.

Buna ek olarak Samsung Book Cover klavyenin dokunmatik yüzeyini kullanarak, tablette yapılan gibi akıllı telefonu klavyenin imleciyle denetleyip yönetebilme imkanı bulunuyor.

Samsung ayrıca "Otomatik Geçiş" özelliğiyle kablosuz kulaklık bağlantısını otomatik olarak cihazdan cihaza geçirerek, Galaxy Buds Pro'da dinlenen her şeyi tüm Galaxy cihazlarına aktarıyor. Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazlarında youtube izlerken bir çağrı alındığında Galaxy Buds Pro kulaklıklar, otomatik olarak telefona geçiş yapıyor. Çağrı, kulaklıkların üzerine bir kez dokunarak ya da akıllı telefonun ekranındaki "Çağrı" butonuna basarak yanıtlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak