Galaxy Tab S6 Lite Microsoft 365 Bireysel aboneliği ile birlikte
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Galaxy Tab S6 Lite Microsoft 365 Bireysel aboneliği ile birlikte

Galaxy Tab S6 Lite Microsoft 365 Bireysel aboneliği ile birlikte
02.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:46

Samsung'un dün itibarıyla satışa çıkan, eğlence, iş ve eğitim için tasarlanan yeni Galaxy Tab S6 Lite (P610, WIFI model) tabletini satın alanlar, bir yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine sahip olacak.

Samsung'un dün itibarıyla satışa çıkan, eğlence, iş ve eğitim için tasarlanan yeni Galaxy Tab S6 Lite (P610, WIFI model) tabletini satın alanlar, bir yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine sahip olacak.

Samsung açıklamasına göre, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Galaxy Tab S6 Lite tabletini kampanyaya katılan satış noktalarından veya online mağaza (https://shop.samsung.com/tr) üzerinden satın aldıktan sonra sahip olacakları Microsoft 365 ürünü içerisinden çıkan kodu setup.office.com adresinde yer alan yönergeleri okuyarak 1 yıllık aboneliklerini aktive etmeleri yeterli oluyor.

Geniş ekranı, ince ve kompakt gövdesi ve kutu içerisindeki yeniden tasarlanmış S Pen'i ile Galaxy Tab S6 Lite, hızlı not almak ve sevilen içeriklerin keyfini çıkartmak için ideal bir tablet olarak öne çıkıyor.

S Pen'in yenilenen tasarımı, kullanımını normal bir kalemdeki kadar kullanışlı ve konforlu hale getiriyor. Sadece 7,03 gram ağırlığındaki S Pen, hafif ve kullanımı kolay bir ürün. Arttırılmış hassasiyeti ve 0,7 mm'lik kalem ucu, not alırken, ders çalışırken ve çizim yaparken daha doğru sonuçlar sağlıyor.

Kullanıcılar, çalışmalarını ve fikirlerini kaydetmeyi bitirdiğinde, S Pen manyetik olarak tabletin sağ köşesine takılıyor. Böylece kaybetme endişesi yaşamadan kullanılabiliyor. Ayrıca, Galaxy Tab S6 Lite'taki S Pen'in pilsiz çalışma özelliği sayesinde kullanım sırasında pilin biteceğine dair endişeler de azalıyor. S Pen ve Samsung Notes kullanarak elle alınan notlar anında dijital metin haline getirebiliyor.

Tüm notlar, kolaylıkla PDF, JPEG resmi, metin dosyası ya da Microsoft Word belgesi olarak dışa aktarılabiliyor. 10,4" ekranı ve ince çerçevesiyle Galaxy Tab S6 Lite, geniş ve sürükleyici bir ekranın gücünden yararlanıyor. 4 aylık Youtube Premium üyelik hediyesi ile gelen Galaxy Tab S6 Lite, hafif ve kompakt tasarımının sunduğu kolay taşınabilirlik sayesinde istenilen her yerde farklı görevleri yerine getirmek, not almak, video ya da film izlemek için kullanılabilinecek bir tablet.

Daha büyük tablet ekranı için optimize edilmiş One UI'nin en son sürümüyle donatılmış Galaxy Tab S6 Lite, kullanımı daha kolay bir görsel arayüze ve basitleştirilmiş gezinti araçlarına sahip. Kullanıcılar, bu sayede birden fazla uygulama arasında sorunsuz ve zahmetsiz geçiş yaparak elindeki işe odaklanabiliyor.

Microsoft 365 uygulamaları artık daha akıllı

Yapay zeka teknolojileri ile güçlenen yeni Microsoft 365, zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve uzaktan bağlantı kurmak gibi hızla değişen tüketici ihtiyaçlarına hitap ediyor. Microsoft 365 ürün ailesi içinde Word, Excel, PowerPoint, Skype, Outlook, OneNote ve kişi başına 1 TB bulut depolama alanı sunan OneDrive bulunuyor.

Bugün 20'den fazla dilde kullanılabilen Microsoft Düzenleyici'ye artık Word üzerinden erişilebiliyor. Okul için ödev hazırlarken, blog makalesi yazarken yazım denetimi ve temel dil bilgisi gibi başlıca düzenleyici özellikleri sayesinde kullanıcılar kendilerini en iyi şekilde ifade edebiliyor.

Bu özellikler kullanıcılara daha açık ve net ifadelerle yazmayı sağlayacak gelişmiş dil bilgisi ve stil iyileştirmeleri de sunuyor. PowerPoint içinde sunulan PowerPoint Tasarımcısı da zaman kazandıran ve yaratıcılığı zenginleştiren yeni özelliklerle donatıldı. Örneğin, metinler tek tıklamayla şık bir zaman çizelgesine dönüştürülebiliyor. Slaytlara resim eklendiğinde, tasarımcı otomatik olarak aralarından seçim yapılabilecek slayt düzeni önerileri sunuyor.

Etkileyici ve yaratıcı belgeler oluşturmak için Microsoft 365 abonelerine Getty Images'taki 8 binden fazla resim, 175 video ile 300 yeni yazı tipi ve 2 bin 800 yeni simge sunuldu. PowerPoint Tasarımcı özelliğinin yanında, bu yeni içerikler Word ve Excel'de de kullanılabiliyor. Ayrıca yenilenen Outlook'ta hem iş hem özel hayattaki planlanmış görevler tek yerden yönetilebiliyor, kişisel takvim iş takvimine entegre edilebiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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