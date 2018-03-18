Galaxy S9 Video İnceleme

Samsung'un kısa bir süre önce Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı yeni amirali, fuardan döndükten hemen sonra elimize geçmişti. Hatırlarsanız bizler de MWC 2018'deki yerimizi almış ve oradan yaptığımız yayınlarla Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ön incelemelerini sizlere aktarmıştık.

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Kısa bir süre önce de yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S9 incelemesini sizlerle paylaşmıştık hatırlarsanız. Elbette Samsung Galaxy S9 videosunu çekmemek de olmazdı. İncelemenin üzerinden çok geçmeden videoyu da hazırladık.

Hemen yukarıdan Samsung Galaxy S9 video incelemesini izleyebilirsiniz. Şimdi bakalım, yeni amiral gemisi nasıl görünüyor.