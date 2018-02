Galaxy S9'un En İyi 5 Özelliği

1 - Harika bir kamera

MWC ektinliğinden önce Samsung tarafından yayınlanan fragman, Galaxy S9'un kamerası için bazı ipuçları sunuyor. "The Camera. Reimagined" (Kamera. Yeniden canlandırıldı.) sloganıyla gerkesin merakını uyandıran Samsung, Galaxy S9'un ana satış noktalarından biri olarak cihazın kamerasını ön plana çıkardı.

The Camera. Reimagined.

12MP Duel Pixel teknolojisine sahip kamera ayrıca optik görsel optik görüntü sabitleme ve f/1.5-2.4 değişken diyafram açıklığı özelliklerine sahip. Bu diyafram seçenekleri sayesinde aşırı karanlık ve aydınlık senaryolarda bile çok kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.

S9 ayrıca 8MP'lik bir 'süper yavaş çekim' destekli bir ön kamera ile birlikte geliyor. Bazı tahminler bunun 60fps ve üstü bir ön kamera anlamına gelebileceğini söyelerken, diğer kaynaklar ise bunun akıllı bir deklanşör modu olduğunu tahmin ediyor.

Eğer anılarınızı en kaliteli şekilde ölümsüzleştirmek istiyorsanız Galaxy S9 bu konuda eşsiz olacak gibi görünüyor.

2 - Gelişmiş pil ömrü

Bir yedek ünite sızıntısına bakılırsa Samsung Galaxy S9 3,000mAh, S9 Plus ise 3,500mAh kapasiteli pile sahip olacak. Bu rakamlar Galaxy S8 ile aynı olduğu için hayal kırıklığına uğramayın, çünkü gelişmiş işlemcisi ve işletim sistemi optimizasyonu ile Galaxy S9 en az bir gün kullanıma hazır olacak.

3 - Animoji-benzeri özellikler

Görünüşe bakılırsa Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonuna Apple'ın Animoji teknolojisine benzer bir özellik ekleyecek. Yukarıda gördüğünüz fragman videosunda S9'un üç boyutlu emoji özelliğine işaret edildiği açıkça belli.

Bazı söylentilere göre 'Samsung 3D Emoji' adlı bu özellik, Animoji'den farklı olarak kendi avatarınızı oluşturup onu yüzünüzle kontrol etmenizi sağlayacak.

4 - Gelişmiş stereo ses

Reddit'e sızan ambalaj fotoğrafı, Galaxy S9'un AKG stereo hoparlörlere ve Bluetooth AKG kulaklık teknolojisine sahip olacağını gösteriyor. Telefonun altında bulunan hoparlör sayesinde dışardan müzik dinlemek daha eğlenceli bir tecrübeye dönüşebilir. Telefonu bizzat denediğini iddia eden bazı kaynaklar, cihazın son derece kaliteli bir hoparlör sistemine sahip olduğunu söylüyor.

5 - Artan işlem gücü

Qualcomm yakın zamanda Snapdragon 845'i duyurdu, ve söylentilere bakılırsa Galaxy S9'un ABD sürümü bu işlemciden gücünü alacak. Sekiz çekirdekli 845'in dört çekirdeği 2.8GHz, diğer iki çerideği ise 1.8GHz'de çalışıyor. Güçlü çip seti sayesinde S9'un yapay zeka ve grafik performansı artarken, enerji tasarrufu da artıyor.

Yeni çipeti ayrıca 4K Ultra HD çözünürlükte 60fps kayıt yapılmasını mümkün kılıyor, bu da süğer yavaş çekim iddialarını destekliyor.

Galaxy S9 ABD dışındaki ülkelerde Exynos 9810 çip setine sahip olacak, ki bu da ona LTE modem ve 1.2Gbps indirme hızı kazandırıyor.