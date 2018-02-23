Galaxy S9'un Çözeceği 3 Sorun

Yeni Samsung Galaxy S9, çok büyük yeniliklerle gelmeyecek olsa da Galaxy S8'in birkaç fark edilir sorununu ortadan kaldıracak. Galaxy S9 Plus'ın da benzer değişikliklerle gelmesi bekleniyor.

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İşte Galaxy S9'un düzelteceği 3 önemli sorun.

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1. Parmak İzi Sensörünün Konumu

Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8'in arkasındaki parmak izi sensörünün konumu, merkez değil kameranın yanıydı. Bu yüzden sensörü bulmaya çalışırken kameranın üzerinde parmak izinizi bırakabiliyordunuz.

Galaxy S9, sızan çizimlere ve kılıflara bakacak olursak sensörün konumunu değiştirerek onu kameranın altına yerleştirecek. Bunun yanında cihazın iPhone X'teki Face ID'ye benzer bir işlevle geleceği söyleniyor.

2. Daha İyi Odaklanma, Daha Çok HDR Video

Galaxy S8'in kamerası çok iyi olsa da Galaxy S9, kamera konusunda ciddi geliştirmeler getirecek. Samsung MWC 2018'deki basın konferansı, "Kamera. Yeniden icat edildi" başlığını taşıyor. Galaxy S9'un değişken f/1,5 - f/2,4 diyafram aralığına sahip olması bekleniyor - bu, düşük ışıkta daha iyi performans ve odağa daha geniş bir sahnenin sığması demek. Snapdragon 845 yongası ise HDR video yakalama işlevinin ilk kez Galaxy S9'da desteklenmesi anlamına gelebilir. Son olarak Galaxy S9 Plus'ın Note 8 gibi çift lensli kamerayla gelmesi bekleniyor.

3. ve Nihayet Stereo Hoparlör



Kavisli ekranıyla Galaxy S8 güçlü bir çoklu ortam makinesi gibi görünse de, alt tarafındaki küçük hoparlörden gelen ses sizi üzüyordu. Galaxy S9'la ilgili sızıntıların neredeyse tümü, telefonun hoparlörlerinin stereo olacağını söylüyor. iPhone 7'nin bile stereo hoparlörle geldiğini düşünürsek, Samsung'un amiral gemilerinin çift hoparlör sunma zamanı çoktan gelmişti. Galaxy S9'un aynı Apple gibi üst taraftaki hoparlörü ikinci hoparlör olarak kullanması bekleniyor.