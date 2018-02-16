Galaxy S9 Kılıfları Satışta!

Henüz tanıtılmayan Galaxy S9'a ait kılıflara ilk kez denk gelmiyoruz, ancak bu defa satışa sunulmuş iki kılıfla karşı karşıyayız. Samsung olmasa da bir alışveriş sitesi, Galaxy S9 LED View ve Hyperknit kılıflarını satmaya başladı.

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Kılıfların ve aksesuarların telefonlar satılmaya başlanmadan önce satışa sunulması yeni bir şey değil. Üstelik Galaxy S9'un tanıtımına iki haftadan az bir süre kaldı.

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Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için sunulacak olan resmi LED View kılıf, üzerinde basit bir dot matrix tasarımlı uyarı tasarımına sahip. Burada telefonun durumu, çağrılar, pil, mesajlar, ses gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Kılıf üzerindeki kredi kartı slotu, kılıfı çıkarmadan NFC işlevlerinden faydalanmanızı sağlıyor. Yüksek kalitede sentetik deriden yapılmış olan kılıf, Galaxy S9'unuz için gerekli korumayı sağlıyor.

Hyperknit kılıf ise Galaxy S9 ile beraber ortaya çıkan yeni bir kılıf türü. Normalde spor giyimde kullanılan kumaşa yer veren kılıf, kablosuz şarjı destekliyor. Bu sayede kılıfı çıkarmadan kablosuz şarjdan faydalanabiliyorsunuz.

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