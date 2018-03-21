Galaxy S9 ile 4g Rekoru Kırıldı

Bizi telefonlarda daha yüksek bağlantı hızlarına ulaştıracak 5G'yi beklerken Avustralya'nın mobil sağlayıcısı Telstra, var olan 4G ağları üzerinde yeni rekorlar kırdı.

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Telstra, Samsung'un en son telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile yapılan testlerde, Sydney'in gigabit destekleyen bölgesinde 1,03Gbps indirme hızına ulaştı. Telstra'nın mobil bölümünün başındaki Kevin Teoh, bunun Avustralya için bir ilk olduğunu söyledi.

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Testlerde 1Gbps gibi hızlara ulaşılsa da gerçek hayatta bu hızın altında kalındığını unutmamak gerekiyor. Telstra'ya göre yüksek hızlı LTE standartlarını kullanan telefonlar, Telco'nun 4GX ağında 5Mbps ile 300Mbps arasında bir hıza ulaşıyorlar. 1Gbps'lik hızlar ise sadece gigabit destekli bölgelerde, Sydney, Melbourne, Brisbane ve Adelaide'de kullanılabiliyor.

Telstra'nın 4G hızını "trafiği yoğun belirli alanlarda" 2Gbps'ye çıkarma planları da var.