Galaxy S9 Gerçekten Bu Mu?

Son birkaç ay içerisinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+'a ait birkaç çizim gördük. Samsung'un Şubat'ın sonundaki MWC'de tanıtılması beklenen telefonu, bu kez Forbes'in paylaştığı çizimlerde göründü.



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Site, yukarıdaki çizimlerin Galaxy S9'un en son hali olduğunu ileri sürüyor. Forbes çizimlerin doğrulundan emin ve kılıf üreticisi Ghostek'in kılıflar için sipariş vermeye başladığını söylüyor. Sitenin sızıntıya güvenmesi güzel ancak her sızıntıda olduğu gibi değişen şeylerle karşılaşabiliriz.



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Galaxy S9 ve S9+ bugün satışta olan Galaxy S8'e benzer bir tasarımla gelecek. Bununla birlikte üst ve alt taraftaki çerçeve biraz daha ince olacak. Yeni sızan bir çizim, Galaxy S9'un tek arka kamerayla geleceğini, S9+'ın ise dikey olarak sıralanmış çift arka kamerayla geleceğini söylemişti.



Bir süre önceki dedikodular, telefonların CES 2018'de tanıtılacağını söylüyordu ancak bir Samsung yetkilisinden gelen açıklamalar, bu ihtimalin düşük olduğunu göstermişti. Telefonlar Ocak'ta tanıtılmazsa, Şubat'ın sonunda başlayan Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilebilir.



