Samsung Galaxy S9 Ön Sipariş Rakamları Beklentinin Altında Kaldı



Samsung Galaxy S9 Devrim Değil Evrim Gibi Hissettirince! Yüzde 30 Düştü?

Samsung'un yeni amiral gemisinin kamerasındaki geliştirmeler kendi ülkesinde de yeterli bulunmamış olabilir. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Devrim Değil Evrim Gibi Hissettirince işler değişti.

MWC 2018 öncesinde merakla beklenen yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9 Plus resmen tanıtıldı. Ön siparişleri alınmaya başlanan akıllı telefonların Güney Kore Basınına yansıyan ön sipariş rakamlarına göre "Galaxy S9 ve S9 Plus Umduğunu Bulamadı".

Ön Siparişler S8+ ile karşılaştırıldığında Yüzde 30 Düştü!



Güney Kore basınına yansıyan rakamlara göre; Galaxy S8+ için geçen sen 260 bin ön sipariş alınırken S9+ için bu rakam 180 bin adetle sınırlı kalmış.

Bunun en önemli sebebinin yeni amiral gemisinin Samsung açısından iPhone X'e cevap vereceği model olarak beklenti oluşmuştu. Bu konuda iPhone X ile dalga geçen reklam bile yayımlayan Samsung'tan; geliştirilmiş AI kamerası dışında bir önceki ile benzer özellikler sunan bir cihaz gelmesi bu duruma gerekçe olarak gösteriliyor.

Dünya genelinde 16 Mart'ta satışa sunulacak S9'un satış rakamları tersine döner mi? onu göreceğiz.

Samsung S8'iniz Varsa S9 ALmak Ne Kadar Mantıklı? diye kendisine soranlar için yeni amiral gemisinin özelliklerine bakmalarında fayda var. S9'da Ne Umduk Ne Bulduk?

Samsung Galaxy S9 Devrim Değil Evrim Gibi …



http://www.teknotalk.com/galaxy-s9-devrim-degil-evrim-gibi-62655/