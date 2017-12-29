Galaxy S9'dan Sevindiren Haber!

2018 yılının en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S9 hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Muhtemelen şubat ayında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan Samsung Galaxy S9, tanıtılana kadar da heyecan verici sızıntılara sahne olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Yeni gelen haber ise, özellikle müzikseverleri sevindirecek bir haber.



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Slashleaks'e gönderilen bir fotoğrafta, Samsung Galaxy S9'da 3.5 mm'lik kulaklık girişinin yerini koruyacağı görülüyor. Söylenene göre fotoğraftaki devre, Samsung Galaxy S9'a ait ve beyaz çerçeve ile işaretlenen alandaki boşluk da, 3.5 mm'lik port için ayrılmış durumda.



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Özellikle son dönemde akıllı telefon markalarının birer birer 3.5 mm'lik kulaklık girişini kaldırmaya başlaması ve onun yerine USB-C ile yola devam etmesi, her yeni tanıtılacak akıllı telefon modeli için de yeni bir tartışma konusu oluyor ister istemez. Fakat görünüşe göre Samsung Galaxy S9, 3.5 mm'lik kulaklık girişini bulunduran modellerden biri olacak. Bunu elbette Samsung'un Galaxy S9'u tanıttığı zaman öğrenebileceğiz.



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Samsung Galaxy S9 ile ilgili diğer bilinenler arasında ise, yeni amiral gemisinde çift kamera dizilimine yer verileceği. Böylece Note 8'deki kamera deneyimini S serisine de getirecek olan Samsung, bakalım Mobil Dünya Kongresi'nde bize nasıl bir Galaxy S9 tanıtacak.



