Galaxy S9, Bununla Gelebilir!

Yeni gelen sızıntı, Samsung Galaxy S9'la birlikte tanıtılabilecek, hatta Galaxy S9'la birlikte gelebilecek kablosuz şarj cihazını ortaya çıkardı.

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Sızıntı, EP-N5100 adlı bir kablosuz şarj cihazının kullanıcı kılavuzu sayesinde yaşandı. Kılavuz, şarj yüzeyinin bir çift şarj bobinine sahip olduğunu ve hızlı şarjı desteklediğini söylüyor. Hızlı şarj değerleri, 9V/1.67A, 9V/2A ve 12V/2.1A olarak sıralanıyor. Şarj yüzeyinin Qi kablosuz şarj standardını kullandığı söyleniyor.

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Çift pinli bağlantıya sahip olduğu söylenen cihazın üzerinde güç almasını sağlayan bir USB Type C portu, şarj sırasında oluşan ısıyı dağıtan bir fan ve ön yüzde bir uyarı ışığı bulunuyor.

Galaxy S9 hakkında şimdiye kadarki tüm sızıntılara bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Samsung, yeni Galaxy S amiral gemilerini 25 Şubat'ta, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.