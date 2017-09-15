Galaxy S8'in Ekranı Daha mı İyi?

Apple'ın yeni iPhone X'i duyurmasının ardından akla gelen ilk şey, onu Galaxy S8 ile karşılaştırmak oldu. İki telefonu yan yana koyduğumuzda, hemen dikkat çeken bir fark var: Galaxy S8'in Super AMOLED ekranı hem daha yüksek çözünürlüklü, hem de daha canlı ve keskin görünüyor.



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Samsung'un Galaxy S8 ve Note 8'de kullandığı en yeni AMOLED ekran panelleri, 1,000 nit ekran parlaklığına ulaşabiliyor. Buna karşılık iPhone X'in OLED ekranı sadece 625 nite ulaşabiliyor. Apple bilerek ekran parlaklığını kısıtlamadıysa ya da web sitesinde yanlış bilgi yayınlanmadıysa, anlaşıldığı kadarıyla Samsung Apple'a en iyi OLED panellerini satmamış.



Samsung'un yeni telefonlarının tümü HDR10 formatını destekliyor, ancak Apple'ın yeni iPhone X'i hem HDR10 hem de Dolby Vision'ı destekliyor. Daha detaylı ve teknik bir karşılaştırma, iPhone X'in "Super Retina Display" ekranının gerçekten ne kadar iyi olduğunu ortaya çıkaracaktır.





















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