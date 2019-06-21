Galaxy S7 ve S7 Edge, Artık Yalnızca Güvenlik Güncellemesi Alacak

Samsung, akıllı cihazlarını güncellerken üç farklı güncelleme kategorisi oluşturmuş durumda. Güney Koreli teknoloji devi, en yeni telefonlarına aylık güncellemeler verirken diğer telefonlarına üç ayda bir güncelleme getiriyor. Bu iki grubun dışında kalan ve hâlâ destek alan telefonlar ise gerektiği zamanlarda güvenlik güncellemelerini alıyor. Samsung, bugün Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinin kategorilerinin düşürüldüğünü ve bu cihazların artık sadece güvenlik güncelleştirmelerini alacağını belirtti.

Peki bu, S7 ve S7 Edge kullanıcıları için ne anlama geliyor? Hâlâ üç seneyi geride bırakan Galaxy S7 veya S7 Edge kullanıcısıysanız güncelleştirmeleri artık sık sık alamayacaksınız ve üç ayda bir güncellemenin yerine sadece gerektiği şartlarda güvenlik güncellemeleri almakla yetineceksiniz.

Bu değişiklik şaşırtıcı değil çünkü Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri üç yaşın üzerindeler. Asıl şaşırtıcı olansa Samsung'un bu modellerini desteklemeye devam edecek olması. Android dünyasında üç yıl boyunca desteklenen çok nadir cihaz var ve S7 serisi, bu nadir modellerden birisi olarak karşımızda.