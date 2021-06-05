Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefon alanlara Samsung Care+ Sigorta Paketi'nde indirim

22 Haziran'da geçerli kampanyası kapsamında Galaxy S21 Serisi 5G cihazlardan birini satın alanlar, indirimle sahip olabilecekleri Samsung Care+ Sigorta Paketi ile kazalara karşı telefonlarını ekstra koruma altına alabilecek.

22 Haziran'da geçerli kampanyası kapsamında Galaxy S21 Serisi 5G cihazlardan birini satın alanlar, indirimle sahip olabilecekleri Samsung Care+ Sigorta Paketi ile kazalara karşı telefonlarını ekstra koruma altına alabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlar günlük hayatın bir parçası haline geldi. Küçük bir dikkatsizlik, telefonun düşmesine veya sıvı ile temas etmesine neden olabiliyor.

Samsung Galaxy akıllı telefon sahipleri, istenmedik bu tür kazalardan doğabilecek sonuçları artık kolayca telafi edebilecekleri için telefonlarını da gönül rahatlığı ile kullanabiliyor. Samsung, Samsung Care+ Sigorta Paketi ile Galaxy akıllı telefonları için garanti kapsamına ek olarak çeşitli koruma seçenekleri sunuyor. Böylece Galaxy telefonlar uygun bir ücret karşılığında bu tarz kazalara karşı koruma altına alınabiliyor.

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefonları için şimdi indirimli Samsung Care+ Sigorta Paketi sayesinde bu teminatlara uygun fiyatlarla da erişilebiliyor. 4 - 22 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında Samsung bayilerinden Samsung Galaxy S21 5G Serisi akıllı telefon modellerinden birini alanlara Samsung Care+ Sigorta Paketi indirimli olarak sunulacak.

Galaxy S21 5G veya Galaxy S21+ 5G alanlar bu pakete 649 TL yerine 199 TL'ye, Galaxy S21 Ultra 5G satın alanlar ise 949 TL yerine 299 TL'ye sahip olabilecek.

Samsung Care+ Sigorta Paketi satın alan kullanıcılar telefonlarını 1 yıl boyunca kazayla ekran kırılmaları, sıvı teması veya elektrik arızaları nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı koruma altına alma imkanından faydalanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt