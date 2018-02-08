Galaxy S10 Söylentileri Başladı!

Galaxy S9 ve S9 Plus amiral gemisi akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesine sadece birkaç hafta kala, Samsung'un 2019 S serisi telefonlarına ait söylentiler ortaya çıkmaya başladı bile. Çin kaynaklı bu söylenti, daha önceki tahminlerinde oldukça isabetli olan bir kaynaktan geliyor. Ne olursa olsun, Galaxy S10 için henüz çok erken, bu yüzden birazdan paylaşacağımız bilgilere şüpheyle yaklaşmanızı tavsiye ediyoruz.

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Galaxy S9'un tasarım bakımından fazla değişmediğini göz önünde bulundurursak, S10'un yeni bir tasarıma sahip olacağı iddiası çok da şaşırtıcı gelmeyecektir. Ayrıca S10'un sadece yapay zeka için adanmış bir sinir ağı işlemci ünitesine sahip olacağu söyleniyor. Yeni Exynos işlemcisi ve UFS 3.0 belleği sayesinde S10 hız ve güç tasarrufu bakımından inanılmaz bir telefon olabilir.

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2019'da 5G'nin yaygınlaşması bekleniyor, bu yüzden Galaxy S10'un da bu teknolojiye sahip olmasını bekleyebilirsiniz. "L" şeklinde pili sayesinde daha iyi pil ömrü sunacak olan telefonun yeni nesil Infinity Display ve %93 ekran/çerçeve oranına sahip olacağı iddia ediliyor. Cihazın ayrıca üç boyutlu yüz tanıma alanında da yeni bir adım atması bekleniyor.

Söylediğimiz gibi, henüz S10'u tartışmak için çok erken. Galaxy S9 ve S9 Plus'a olduğu gibi, ilerleyen aylarda kılıf, render ve özellik sızıntıları için beklemeye devam edeceğiz.