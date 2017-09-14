Galaxy On7 Prime İncelemesi

Samsung Galaxy On7 Prime inceleme videomuzda, orta segmente hitap eden ve özellikle kamera ile batarya performansıyla öne çıkan telefonun detaylarına yakından bakıyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce aşağıdaki bağlantıdan kutu açılış videosunu da izleyebilirsiniz.



Galaxy On7 Prime özellikleri



Altın ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip telefon, metal kasa kullanıyor ve çift hat destekliyor. Cihaz en kalın noktasında 7,6 mm kalınlığa sahipken, 167 gram ağırlığında. Cihazın ön tarafında yer alan fiziksel home butonunda parmak izi sensörü ve hemen iki yanında kapasitif tuşlar bulunuyor.



5.5 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan ve TFT panel kullanan telefon, gücünü 1.6 GHz saat hızında çalışan Exynos 7870 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye Mali-T830 grafik birimi, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 256 GB"a kadar microSD kart desteği eşlik ediyor.







Arka tarafında F/1.9 diyafram değerine sahip 13 MP"lik bir arka kamera ile gelen On7 Prime, özellikle düşük ışık çekimlerinde segmentine göre oldukça başarılı sonuçlara imza atıyor. Telefonun ön tarafında ise 8 MP"lik bir ön kamera yer alıyor.



Çift bant desteği sunmayan telefonda, Bluetooth 4.1 ve FM Radyo bulunuyor. Son olarak 3300 mAh kapasiteli pil ile telefon, başarılı bir pil ömrünü bizlere sunuyor. Ancak kutu içeriğinden çıkan şarj adaptörünün hızlı şarj destekli olmadığını belirtmemiz gerek.



Galaxy On7 Prime incelemesi



Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi inceleme videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler.



Galaxy On7 Prime artıları ve eksileri



+ Kamera performansı rakiplerine göre başarılı



+ Uzun batarya ömrü



+ Tatminkâr performans



Hızlı şarj yok



Çift bant desteği yok



Galaxy On7 Prime teknik özellikleri ve fiyatı



Tasarım: 7,6 mm - 167 gram



Ekran: 5.5 inç Full HD - TFT panel



İşlemci: 1.6 GHz Exynos 7870



RAM: 3 GB



Depolama: 32 GB (256 GB"a kadar microSD kart desteği)



Kamera: F/1.9 13 MP arka, 5 MP ön



İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow



Batarya: 3300 mAh



Fiyat: 1499 TL