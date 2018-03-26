Galaxy Note 9 Kararı Belli Oluyor

Samsung'un gelecek amiral gemisi akıllı telefonlarında ekran içine yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü kullanacağı sık sık gündeme geliyor. Ancak şirketin henüz bunu yapmaya hazır olmadığı söylentileri de uzun süredir devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu özelliğin Galaxy Note 9'a getirilebileceği ihtimaliyle ilgili çelişkili haberler gördük. Güney Kore'den yeni bir habere göre ise Samsung, Galaxy Note 9 telefonunda ekran içi parmak izi sensörü kullanıp kullanmayacağına henüz karar vermedi. Ama bu durum çok uzun sürmeyecek.

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Haberde, Samsung'un bu sene Galaxy Note 9 ile ekran içi parmak izi sensörünü tanıtıp tanıtmayacağının çok yakında belli olacağı iddia ediliyor. Samsung cihazları için ekran panelleri sağlayan bölüm olan Samsung Display'ın, bir parmak izi sensörünü ekrana entegre etmek için üç veya dört çözüm hazırladığı söyleniyor.

Bunların yanında, Samsung'un yeni akıllı telefon teknolojilerini piyasaya süren ilk şirket olma konusunda artık takıntılı olmadığını söylediğini hatırlamakta fayda var. Bu da firmanın, sadece ekran içi parmak izi sensörü konusunda ilk olmak için acele şekilde ürün çıkarmayacağı, teknolojinin iyi çalıştığından emin olacağı anlamına geliyor.

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Bu, Galaxy Note 9'un en çok beklenen özelliklerinden biri olduğu için önümüzdeki aylarda hakkında daha fazla duyacağımız kesin. Samsung, bu yılın ikinci yarısına kadar Galaxy Note 9'u piyasaya sürmeyecek ama cihazın firmware'ini çok daha önce geliştirmeye başlamıştı.