Galaxy Note 9 İçin Önemli Adım

Samsung, kısa bir süre önce Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini tanıtmıştı. Samsung'un bir diğer amiral gemisi kuşkusuz Note serisi ve şimdi ufukta Galaxy Note 9 var. Güney Koreli şirketin bu yıl içinde Note 9'u da tanıtması bekleniyor. Bunun için önemli bir adım atıldı bile. Şirket, Galaxy Note 9 ürün yazılımını geliştirmeye başladı.

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Galaxy Note 9, Samsung'un bu yıl tanıtacağı ikinci amiral gemisi olacak. Pek çok yönüyle daha önce çokça sızan Galaxy Note 9 hakkında size aldığımız bilgileri anbean aktarmıştık daha önce. Bunlardan biri de, telefonun ekrana entegre parmak izi okuyucuya sahip olacağıydı hatırlarsanız. Evet, Galaxy Note 9, Samsung'un ilk ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip akıllı telefonu olabilir. Bunun için sağlam iddialar bulunuyor. Ancak bunu tabii ki telefon tanıtılmadan öğrenemeyeceğiz. Zira şirket bunu gerçekten bir sır gibi saklıyor.

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Galaxy Note 9'un yazılım testlerine başlayan Samsung, N960FXXE0ARB7 ve N960FXXU0ARC5 olarak versiyon numaralarına sahip ürün yazılımlarıyla raporlara takılmış durumda. Ürün yazılımını global çapta test eden Samsung, bununla birlikte artık Note 9'un geri sayımını da bir nevi başlattı diyebiliriz.

Geçtiğimiz sene Galaxy Note 8, 23 Ağusos 2017'de piyasaya sürülmüştü. Samsung Galaxy Note 9 için de yakın bir tarihi göz önünde bulundurabiliriz.