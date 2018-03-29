Galaxy Note 9, Hız Testinde Sızdı

Galaxy Note 9'a ait ilk hız testi raporu ortaya çıktı. Geekbench sayfalarında SM-N960U model adıyla görünen telefon, aynı zamanda ilk kez Android 8.1 Oreo ile çalışırken görüldü. Note 9, daha önceki bir web tarayıcısı testinde Android 8.0 ile görülmüştü.

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Telefonun model numarası, onun ABD sürümü olduğunun ve bir Qualcomm işlemci taşıdığının ipucunu veriyor. Bu işlemcinin Galaxy S9 ikilisinde de kullanılan Snapdragon 845 olduğu düşünülüyor. Galaxy Note 9'un uluslararası sürümlerinin ise Samsung'un Exynos 9810 işlemcisiyle geleceği neredeyse kesin.

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Note 9, test raporuna göre 6GB RAM'le geliyor. RAM miktarı şaşırtıcı değil çünkü Galaxy S9 Plus'ta da aynı miktarda RAM bulunuyor. Başta da söylediğimiz gibi Galaxy Note 9, bu sızıntıda ilk kez Android 8.1 ile çalışırken görüldü. Cihazın bu Android sürümüyle çıkış yapması bekleniyor.

Samsung'un tanıtımı erkene alacağına dair herhangi bir iddia, şimdiye kadar gelmedi. Bu nedenle Galaxy Note 8'in Ağustos veya Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.