Galaxy Note 9 Bu Özelliğiyle Samsung'un İlklerinden Olabilir

Note 9 Ekrana Yerleştirilmiş Parmak izi Sensörü Kullanılan ilk Amiral Gemisi Model Olabilir!



Galaxy Note 9 Samsung'un Ekrana Yerleştirilmiş Parmak izi Sensörlü İlk Telefonu Olabilir.

Galaxy S9 ve S9+ Samsung'un şu ana kadar çıkardığı en iyi akıllı telefon olarak karşımızda ve satışına başlandı. Ancak bir sonraki amiral gemisi Galaxy Note 9 bundan çok daha iyi özelliklere sahip olabilir.

Samsung'un en pahalı telefonlarına baktığında en ayır edici ve satın alınası özelliklerinin başında sürekli gelişmiş kameralar yer aldı. Tam ekran OLED'in tüm inceliklerinden faydalanırken parmak izi sensörlerinin ekranların altına yerleştirilememesi açıkça üreticiler için ciddi bir sorun haline geldi.

Yeni ortaya çıkan haberlere göre Samsung Note 9'da ekranın içine bir parmak izi sensörü yerleştiriyor.



Güney Koreli The Korea Herald'ta yer alan habere göre şirket ekranın altına parmak izi sensörü yerleştirme problemini çözmüş görünüyor. Şirket ana ekranın içinde yer alacak şekilde parmak izi sensörü yerleştirmek için üç veya dört adet çözüm hazırladığı belirtiliyor.

Bu açıklamada hala bir belirsizlik görülüyor. Yeni rapor bir önceki yayımlanan rapor ile çelişkiler içeriyor. Bir önceki raporda şirketin duyarlılık ve aksesuarlarla uyumluluk yüzünden bu konuda bazı zorluklar yaşadığını belirtiyordu.(örneğin, bir ekran koruyucu uygulamak parmak izi tarama güvenilirliğini azaltabilir)

Yinede Samsung'un parmak izi sensörünü ekranın içine gömmesi için ciddi bir baskı var. Çinli üreticilerden Vivo'nun çıkardığı bu özellikte bir model var. Biyometrik güvenliğin geleceğinde parmak izi sensörleri belki yer almayabilir. iPhone X ile birlikte Yüz tanıma çok daha önem kazandı.

Samsung üzerinde bu konuda ciddi bir baskı var ve Samsung'un ekranın için parmak izi sensörü yerleştirme konusunu bu ayın sonuna kadar netliğe kavuşturmayı planladığı bildiriliyor.

o yüzden;

Galaxy Note 9 Ekrana Yerleştirilmiş Parmak İzi Sensörlü ilk Modellerden biri Olabilir!



https://www.teknotalk.com/note-9-ekrana-yerlestirilmis-parmak-izi-sensorune-sahip-olabilir-62824/