Galaxy Note 8'ın Önü Sızdı!
Son günlerde peş peşe gelen Galaxy Note 8 sızıntılarına bir yenisi daha eklendi!
Galaxy Note 8'in ekran camı olduğu iddia edilen bir parça, Twitter'da ortaya çıktı.
Twitter'da @UniverseIce tarafından paylaşılan bu görüntü eğer gerçekse, Galaxy Note 8 çok ince bir ekran çerçevesiyle gelecek demektir. 91mobiles'a göre Samsung Galaxy Note 8'in ölçüleri 162.4 x 74.5 x 8.4mm olacak. Galaxy Note 8'in 64GB ve 128GB depolama seçenekleriyle ve 1.000 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
Son günlerde birçok Galaxy Note 8 sızıntısıyla karşı karşıya geldik. Bunlardan sonuncusu, bizlere parmak izi sensörünün konumunu gösteriyordu. Galaxy Note 8'in Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Chip.com.tr