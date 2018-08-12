Samsung Galaxy Note 8 ile Samsung Galaxy Note 9 Arasındaki Farklar Neler?



Samsung nihayet bu yaza damgasını vurması beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 9'u resmen duyurdu. Kalem odaklı ilk Android Telefon olma özelliğine sahip olan yeni modelin eski modele göre hangi özellikleri daha cazip. Özellikle bir Note 8 sahibiyseniz yenilenmiş modele 1000 dolar ile 1250 dolar arasında bir fiyat vermek ne kadar akıllıca olur. Gelin Hep birlikte bakalım.

Akıllı telefonlarda gücü ve performansı bir çıta daha yükseltmeye çalışan ve seriye eklenen yeni Galaxy Note9; kullanıcıların yaptıkları her şeyden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan bir dizi yenilikçi teknolojiye sahip.

İlk bakışta, Galaxy Note9'un sahip olduğu 4,000 mAh kapasiteli bataryası, Galaxy'nın amiral gemisi telefonundaki en büyük özelliklerinden biridir. Gün boyu sürecek iş, oyun ve her şey dahil olmak üzere her şeyden güç alabilmek için yeterli bir kapasite sunuyor. Cihaz ayrıca, kullanıcıların fotoğraflarını, videolarını ve uygulamalarını silmeye gerek bırakmayacak şekilde günlerce saklamak için kullanabilecekleri; oldukça cömert yerleşik depolama seçeneklerine (128 GB veya 512 GB) sahiptir.

Yeni, Bluetooth Low-Energy özellikli S Pen, serilerin imzasını daha da dinamik hale getirerek, güçlü aracı, uygulamaları ve işlevleri yönetmek için özelleştirilebilir bir kontrol olarak kullanmanızı sağlayacak.

Galaxy Note 8 ile Galaxy Note 9 Arasındaki Farklar [infoGrafik] Olarak Gösterim. Karar Sizin!



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