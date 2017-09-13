Galaxy Note 8 İçin İlk Güncelleme Yayınlandı!

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurusunu gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 modelini kullanıcılara teslim etmeye devam ederken, bir yandan da cihaz için ilk yazılım güncellemesini yayınladı.



Güncellemenin detaylarına geçiş yapmadan önce, inceleme videosunu yakında sizler ile paylaşacağımız Galaxy Note 8 hakkında tüm detaylara yukarıda yer alan linke tıklayarak ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.



Daha stabil kamera ve kablosuz şarj deneyimi!



N950FXXU1AQI1 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, Galaxy Note 8 modelinin kamera uygulamasını çok daha stabil bir hale getirirken, kablosuz şarj işlemi sırasında yaşanan küçük problemleri gideriyor.







Bunun yanı sıra telefonun genel performansını artırmaya yönelik değişikliklerin yer aldığı güncelleme, Eylül ayının aksine Google"ın Ağustos ayı güvenlik yamalarına ev sahipliği yapıyor.



Samsung"un güncellemenin dağıtımına ilk olarak hangi ülkeden başladığı bilinmezken, kullanıcılar Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme yolunu takip ederek güncelleştirmenin kontrolünü sağlayabilirler.