Galaxy Note 8, Güncelleniyor!

Galaxy Note 8 sahiplerinin beklediği gün sonunda gelmiş gibi görünüyor. Sammobile'ın haberine göre Note 8'in Oreo güncellemesi, şu an Fransa'da dağıtılmaya başlandı.

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Güncellemenin çoğu zaman olduğu gibi gecikmesi birçok kullanıcının canını sıksa da, sonunda beklenen gün gelmiş gibi görünüyor. Oreo güncellemesin Galaxy S8'e getirdikleriyle Note 8'e getirdikleri arasında bir fark yok. S Pen işlevlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı söyleniyor, ancak bunu güncellenmiş bir Note 8'i denediğimizde göreceğiz.

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Dağıtılan güncellemenin N950FXXU3CRC1 firmware sürüm koduyla geldiği ve Mart 2018 güvenlik yamasını içerdiği söyleniyor. Fransa'da yaşıyorsanız ve kilitsiz bir Galaxy Note 8'iniz varsa, Ayarlar > Güvenlik güncelleştirmeleri menüsü altından cihazınızı yeni sürüme yükseltebilirsiniz.