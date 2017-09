Samsung"un merakla beklenen telefonu Galaxy Note 8 geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinden sonra, Note 8"e ne gibi yenilikler gelecek sorusunun yanıtı geldi. Merak edilen bir başka soru ise gündeme geldi. Samsung Galaxy Note 8 alınır mı? Biz de bu sorunun yanıtını arıyoruz.



Galaxy Note 8 özellikleri



Samsung"un özellikle Galaxy Note 7 sonrasında çok büyük merak uyandıran ve soru işaretleriyle dolu telefonu Galaxy Note 8, teknik anlamda bazı noktalarda yenilikler getiriyor. Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinde kullandığı Exynos 8895 ve Snapdragon 835 işlemcilerine, yeni Note modelinde de yer verdi. Bazı teknoloji tutkunları yeni bir işlemci beklerken, çok güncel olan bu işlemcilerin kullanılması bir dezavantaj oluşturmayacak.







Yeni Note modelinde en dikkat çeken yeniliklerden biri RAM kapasitesinde karşımıza çıktı. Note 8"de kullanılan RAM kapasitesi 6 GB kapasitesinde yükseltidi. Bu sayede Galaxy S8 modelleri ile arasındaki önemli fark da ortaya çıkmış oldu. Telefonu depolama kapasitesi 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanları sunacak ve MicroSD kart desteği ile depolama alanına ilave yapılabilecek.



Telefonun yeniliklerinde bir diğeri ise ekran boyutu. Note 8"de ekran boyutu 6.3 inç oldu. Gorilla Glass 5 ile korunun ekran, 2960 x 1440 ekran çözünürlüğü sunuyor. Galaxy S8"e göre 0.1 inç artan ekran boyutu, kasanın tasarım noktasında biraz daha uzamasına neden oldu. 162.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlara ve 195 gram ağırlığa sahip olan telefonun çığır açan özelliği ise kamera yetenekleri noktasında karşımıza çıkıyor. Note 8 modelinde arka tarafta 2 adet kamera yer alıyor!







İlk kez çift kameraya geçiş yapan Samsung, bu modelde 2 tane 12 Megapiksel çözünürlüklü kamera kullanıyor. Bunlardan biri f/1.7 diyafram açıklığı sunarken, diğeri ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Her iki kamerada OIS desteğinin yer alması, dikkat çeken önemli detaylar arasında. Çift kameralı yapı, 2x optik zum, bokeh efekti ve canlı alan derinliği gibi çekim modlarını çok iyi bir şekilde kullanıyor.



Telefonun ön tarafında ise Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinde olduğu gibi 8 Megapiksel çözünürlük sunan f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir kamera kullanılıyor. Bu kamera Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinde yer alan kamera ile aynı özelliklere sahip.



Android 7.1.1 işletim sistemi, Samsung Experience arayüzünün son sürümü ile geliyor. 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C gibi bağlanabilirlik seçenekleri de diğer teknik detaylar arasında. Son olarak bataryadan da bahsetmek gerekiyor. Note 7 modelindeki batarya sorunundan sonra, Note 8"de 200 mAh daha az kapasiteli yeni bir batarya tercih edilmiş. 3300 mAh kapasiteli bataryanın bu canavarı ne kadar süre besleyeceği ise büyük merak konusu.



Galaxy Note 8 tasarım detayları



Samsung Galaxy Note 8, tasarımına bakıldığında en farklı görünüme sahip Note modeli oldu denilebilir. Genel hatlarıyla Galaxy S8 ve S8 Plus modellerini andırsa da, daha uzun kasa tasarımı, daha sert kenar hatları gibi detaylarla farklılaşıyor.



Uzun bir süre ekrana gömülü parmak izi okuma sistemi konuşulmasına rağmen, Note 8"de parmak izi okuyucusu S8 ve S8 Plus modellerinde olduğu gibi arka tarafa yerleştirildi. Bu da, kullanımın kişiden kişiye göre zorluk çıkartacağı anlamına geliyor.







Note serisinin en önemli donanımı olan S-Pen ise artık çok daha hassas ve performanslı. Yenilenen kalem de tıpkı telefon gibi suya ve toza karşı dayanıklı. Telefonun 195 gram ağırlığı ise göreceli olarak ağır kategorisine giriyor. Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinde olduğu gibi akıllı asistan Bixby için özel olarak yerleştirilen buton, yeni Note modelinde de yerini koruyor.



Farklı ekran boyutunu olmayışı ve 6.3 inç"lik dev ekran ise elleri küçük olan kullanıcılar için Note 8"i iyi bir seçenek olmaktan uzaklaştırıyor. Galaxy Note 8 alınır mı?



En çok merak edilen soru ise Galaxy Note 8 alınır mı? Yurtdışında 1000 dolara yakın fiyata sahip olan telefon, ülkemizde ise 5000 TL gibi çarpıcı bir fiyat ile satılacak. Bu fiyat duyurusu yapıldığında çok ciddi tepki aldı ancak, telefonun sunduğu teknik ve tasarımsal özellikler, iş amaçlı kalem kullanımı ve yetenekleri gibi katma değerlerle bazı kesim tarafından bu fiyatı hakettiği yönünde de yorumlar geldi.







Bu noktada iki farklı senaryo ile Note 8 alınır mı sorusuna yanıt verilebilir. İlk senaryoda 2016 yılında veya 2017 yılının ilk yarısında çıkmış bir tepe modele sahip olduğunu düşünelim. Böyle bir durumdaysanız elinizdeki telefonu satıp Note 8 almanız, kamera ve kalem işlevleri dışında çok ciddi bir bonus sağlamayacaktır.



İkinci senaryo ise eski bir telefona sahip olup, uzun vadede telefon değiştirme ihtiyacından uzak durmak isteyenleri hesaba katacağımız bir model olacak. Eski bir telefona sahipseniz veya bir kere büyük bir bütçe ayırıp sonrasında uzun süre boyunca bütçe ayırmak istemeyenler için Galaxy Note 8 çok yerinde bir seçenek olacaktır.



Note serisinin fanatikleri ise maddi durum konusunda zora girmeyecekse hiç düşünmeden bu telefonu alabilir. Galaxy Note 7 döneminde yaşanan sorunların üzerinizde psikolojik baskı kurmanıza gerek yok. Galaxy Note 8 ön inceleme videomuzda da telefonla ilgili ilk izlenimlerimizi görebilirsiniz.



