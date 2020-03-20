Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 Yeni Sızıntılarla Ortaya Çıktı! Son zamanlarda ortaya çıkan raporlara göre Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen iki yeni modelle karşımıza çıkacak.

Son zamanlarda ortaya çıkan raporlara göre Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen iki yeni modelle karşımıza çıkacak. Yeni modellere ait bazı detaylar ortaya çıktı.

İşlemcisi Ortaya Çıktı!

XDA Developers içerisinde ortaya çıkan yeni kaynak kodlarına göre her iki model de Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacak. Qualcomm, Snapdragon 865+ şeklinde bir işlemci üretse dahi her iki modelde de bu işlemciye yer verilmeyecek gibi gözüküyor.

Referans olması adına Samsung Galaxy Note 10, Snapdragon 855+ işlemci ile satışa sunulmuştu.

Buna ek olarak söz konusu işlemcinin Amerika odaklı versiyonda kullanılacağı görülüyor. Yani diğer bazı bölgelerde Samsung Exynos işlemci ile satışa sunulmaları oldukça mümkün. Şirketin genel politikasına baktığımızda ise bu zaten oldukça olası bir ihtimal.

Her iki model de yaşanan salgın nedeniyle gecikmelere uğrayabilir. İlerleyen dönemlerde konu hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.