Galaxy Note 10 Alana 2019 model BMW 118i Premium Line Kazanma Şansı

08.09.2019 03:40

Hepsiburada, Samsung Galaxy Note10 cep telefonu alanlara otomobil kazanma şansı sunuyor.

Samsung Galaxy Note10 veya Samsung Galaxy Note10 Plus.



6-30 Eylül tarihleri arasında, Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada'da yer alan Samsung Türkiye satıcısından ve/veya Hepsiburada satıcısından "Samsung Galaxy Note10" veya "Samsung Galaxy Note10 Plus" telefon alanlar 1 adet 2019 model BMW 118i Premium Line otomobil için çekiliş hakkına sahip olacak.



Türkiye'nin Hepsiburada'sı, teknoloji markası Samsung'un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı. Samsung'un lansmanı yeni yapılan modelleri Samsung Galaxy Note10 veya Samsung Galaxy Note10 Plus'ı; 6-30 Eylül tarih aralığında Hepsiburada platformundaki Samsung Türkiye ve Hepsiburada mağazası satıcısından alanlar, 1 adet BMW otomobil kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında her ürün için 1 çekiliş hakkına sahip olunabilecek.



23 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek çekilişin talihlisi, aracını herhangi bir vergi ödemesine gerek bulunmadan teslim alacak. Bir kullanıcının ancak 1 defa katılım hakkı bulunan kampanyada, kampanya dönemi süresince verilen siparişlerde herhangi bir değişiklik veya iptal durumu olduğunda, katılım hakkı iptal edilecek.



Bu fırsatı yakalamak isteyenler, 6-30 Eylül 2019 tarihleri arasında burada yada burada linklerini ziyaret edebilir.

Kaynak: Teknotalk.com