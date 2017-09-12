Galaxy J7 (2016) İçin Android Nougat Çıktı!

Galaxy J7 (2016) modeli için uzun zamandır beklenen Android Nougat güncellemesi nihayet ülkemizde sunuldu. Geçtiğimiz günlerde dünyada dağıtımına başlanan, bugün itibarıyla ülkemize de sunulan güncellemeyle birlikte arayüz noktasında ciddi değişiklikler var. Güncelleme neler getiriyor?



960 MB boyutundaki güncelleme Android 7.0 Nougat sürümünü ve Samsung Experince arayüzünü telefona getiriyor.







Samsung Experince arayüzü ile birlikte hem görünüm hem de işlevsellik adına birçok yenilik var. Örneğin geliştirilmiş çoklu pencere, uygulama yükleme hızlarının geliştirilmesi, kamera arayüzünde iyileştirmeler ve yeni bildirim çubuğu gibi farklılıklar göze çarpıyor.



Güncellemeyi ayarlar bölümünden hakkında kısmına gelerek yazılım güncellemesi sekmesinden indirebilir ve hemen telefonunuza kurabilirsiniz. Tabii ki mobil internet paketiniz varsa, yüklemeyi Wi-Fi üzerinden yapmanızı tavsiye ederiz.