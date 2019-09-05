Galaxy Fold için yeniden ön kayıt yaptırabilirsiniz

05.09.2019 03:04

Samsung Galaxy Fold bu ay satışa çıkabilir

Samsung Galaxy Fold için ön kayıtlar yeniden başladı. Ancak ön siparişler tam olarak başladı diyemeyiz. Görünüşe göre şirket bu ay satışa sunuyor.



Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold hakkında bir çok şey yazıldı, çizildi. Gerçek şu ki ortaya çıkan sorunları gidermek konusunda oldukça ağırdan aldı. Belki de yoğurdu üfleyerek içmek istiyor.



Samsung yaklaşık 5 aydan fazla süren bir gecikmenin ardından, Eylül ayında Galaxy Fold'u yeniden piyasaya sürmeye çalışıyor. Pazartesi gününden itibaren Samsung; ABD'deki tüketiciler için ilk katlanabilir akıllı telefonlarını satın almak isteyenler için Ön Kayıt yaptırmalarına izin verdi.



Samsung'un Fold'u satın almak için ön kayıt yaptırmasına izin vermesi gerçeği, telefonun nihayet bu ayın sonunda tüketicilere yöneldiğini göreceğimizi gösteriyor.



Yine de ön kayıt yaptırmak ön sipariş verdiğiniz anlamına gelmiyor. Bu durumda telefonu almak için bir ufak bir ödeme yapmanız gerekirdi. Böyle bir durum bu kayıt işleminde henüz yok.



Samsung, ön testlerde ortaya çıkan sorunlarından sonra katlanabilir akıllı telefonunu yeniden yapılandırmak için yoğun çalıştı. Bu arada ön sipariş verenlerin de ödedikleri kapora bedelleri; 5 aylık bir süre geçtiği için geri ödemişti. Galaxy Fold meraklısı için bir anlam ifade etse de bana göre; yaygın olarak kullanımı olacak bir seri olmaktan oldukça uzak olacak olacak.



Yine de bekleyip göreceğiz, akıllı telefonlar bu sene katlanabilir özelliklerden daha çok 5G'ye odaklanıyor. Göreceğiz.

Kaynak: Teknotalk.com