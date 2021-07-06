Galaxy Buds 2 İçin Yeni Bir Video Yayınlandı

Samsung'un Galaxy Buds2'si, Galaxy Buds Pro'nun bir kademe altında yer alacak ve bu, yaklaşmakta olan kablosuz kulaklıkların daha az premium özellikle gelmesi bekleniyor, ancak piyasaya sürüldüklerinde daha uygun fiyatlı olacak.

Samsung'un Galaxy Buds2'si, Galaxy Buds Pro'nun bir kademe altında yer alacak ve bu, yaklaşmakta olan kablosuz kulaklıkların daha az premium özellikle gelmesi bekleniyor, ancak piyasaya sürüldüklerinde daha uygun fiyatlı olacak. Şimdi, bir bahşiş veren, Galaxy Buds 2'nin birkaç klibini paylaştı ve ne olacağını ortaya koydu.

Galaxy Buds 2

Dikkat çeken sızıntı yapan Evan Blass, hem Galaxy Buds 2'yi hem de beraberinde verilecek kablosuz şarj çantasını paylaştı.

Herhangi bir AirPods modelinden farklı olarak, Galaxy Buds 2, Samsung'un daha kompakt bir tasarım seçmesiyle herhangi bir gövde olmadan görülebilir.

Beyaz kablosuz şarj kutusu, ön tarafında bir LED göstergesi bulunan Galaxy Buds Pro'yu barındırmak için kullanılanlardan biraz daha büyük görünüyor.

Ayrıca arkada bir USB-C bağlantı noktası var. Bu bağlantı noktasının dahil edilmesi, herhangi bir tescilli bağlantı noktası kullanmadıklarından, kullanıcıların kasayı doldurmalarını kolaylaştırmalıdır. Blass iki video paylaşmış olsa da, teknik özellikler gibi başka bir bilgi vermedi. Neyse ki gerek kalmadı çünkü bu ayrıntılar başka bir kaynaktan sağlandı.

Galaxy Buds2 Aktif Gürültü Engelleme özelliğini destekliyorsa, Samsung bunlar için daha yüksek bir fiyat talep edebilir, ancak bunlar AirPods Pro'dan daha ucuz olduğu sürece piyasaya rekabetçi bir şey getirebilir.

Samsung, Galaxy Z Fold 3 gibi amiral gemisi ürünleriyle birlikte kablosuz kulaklıkları muhtemelen Ağustos ayında tanıtacak, bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı öğreneceğiz, bu yüzden bizi izlemeye devam edin.

Kaynak: Turkmmo