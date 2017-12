Galaxy A8'de Şaşırtan Eksik

Samsung, Galaxy S8'de fiziksel home tuşunu kaldırıp yerine ekran-üzeri bir tuş koyduğunda bundan şikayet eden çok kullanıcı olmuştu. Ama firma, bu geçişi yumuşatmak için yazılımsal home tuşuna basınç algılayıcı koydu. Sonuç olarak Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'deki sanal home tuşu fiziksel bir tuş gibi hissediliyor. Basınç hassaslığını ayarlayabiliyorsunuz, bastırdığınızda kilidi açması için bir seçenek var ve ayrıca her zaman etkin.



Ama görünüşe bakılırsa Samsung aynı işlevi Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8+ (2018) için kullanmıyor. Bu cep telefonları, ekran üzeri navigasyon tuşlarını firmanın orta seviye cihazlarına getiren ilk telefonlar. Ama, Galaxy A8 ve A8+'daki home tuşu basınç algılı olmayacak ve bu, cihazların kullanma kılavuzlarına bakarak da doğrulanabilir. Home tuşuna bastırmakla ilgili hiçbir açıklama yok ve home tuşunu cihazı uyandırmak için kullanmanın tek yolu, Always On Display (AOD) aktifken iki kere dokunmak.



AOD özelliğini açık tutmayı sevmeyen biriyseniz, cihazı uyandırmak için güç tuşunu kullanmanız gerekecek. Cihazın arkasındaki parmak izi tarayıcısını da direkt olarak kilidi açmak için kullanabilirsiniz, ama AOD kapalıysa ve telefon bir yüzeyin üzerinde ekran üste bakar şekilde duruyorsa, güç tuşu tek seçeneğiniz.



A8 ve A8+'daki sanal home tuşunun niye basınç algılı olmadığı ise bilinmiyor. Akla en yakın gelen şey fiyattan tasarruf için çıkarılmış olması, çünkü sonuçta bu telefonlar orta seviye cihazlar.