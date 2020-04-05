Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'da Listelendi! İşte Detaylar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'da Listelendi! İşte Detaylar - Haber
Samsung Galaxy, Samsung, Aralık, Teknoloji

Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'da Listelendi! İşte Detaylar

Sertifikasyon kurumu Wi-Fi Alliance, web sitesinde SM-A516N model numarası ile Samsung Galaxy A51 5G'yi listeledi. Wi-Fi Alliance, Samsung Galaxy A51 5G modeline ait bazı bilgileri de paylaştı.

05.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:51
Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'da Listelendi! İşte Detaylar

Sertifikasyon kurumu Wi-Fi Alliance, web sitesinde SM-A516N model numarası ile Samsung Galaxy A51 5G'yi listeledi. Wi-Fi Alliance, Samsung Galaxy A51 5G modeline ait bazı bilgileri de paylaştı.

Samsung, 2019 yılının Aralık ayında Galaxy A51 modelini satışa sunmuştu ancak cihaz, 5G desteğine sahip değildi. Samsung, Galaxy A51 5G modelinde 5G desteği de sunacak.

Galaxy A51 5G Teknik Özellikleri

Gücünü Exynos 980 işlemcisinden alan Galaxy A51 5G, 6 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Galaxy A51 5G'nin arka kısmında L şeklinde dört adet kamera bulunacak. Güvenlik açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olarak gelecek. Galaxy A51 5G, çift bantlı (2.4 ve 5 GHz) Wi-Fi bağlantı desteğine sahip olacak.

Android 10 işletim sistemine sahip olan Galaxy A51 5G, One UI 2.0 arayüz ile birlikt egelecek. Galaxy A51 5G modelinde 3.5 mm kulaklık girişinin yer alacağı iddia ediliyor. Galaxy A51 5G modelinin çok yakında tanıtılması bekleniyor.

Galaxy A51 5G'nin teknik özelliklerine ilişkin detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak Galaxy A51 5G modelinin 2019 yılının Aralık ayında satışa sunulan Galaxy A51 ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haber
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haber
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haber
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haber
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haber
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haber
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
16 yaşındaki çocuğun 'Yardım istiyorum' videosu şaka çıktı
16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Engin Altay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Kerem Alışık
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su İlaç Mart Wuhan
Şu an buradasınız: Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance'da Listelendi! İşte Detaylar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 20:11:04. #1.15#
title