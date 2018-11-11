Galatasaray'ın Tecrübeli Oyuncusu Selçuk İnan, 6 Ay Sonra Asist Yaptı

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Selçuk İnan da bu maça ilk 11'de başlamıştı. Selçuk İnan asistiyle ilk kez bu sezon ligde skora katkı yaptı.

LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINDA AĞLARI SARSMIŞTI

33 yaşındaki oyuncu ligde ise son olarak geçen sezon 6 Mayıs 2018'de Akhisar deplasmanında asist yapmıştı. Öte yandan Selçuk, Devler Ligi'nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında ise ağları sarsmıştı.