Galatasaraylılar, Fenerbahçe'nin Yeni Çıkardığı Tişörtlerle Dalga Geçti
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçeli kürekçilerin "Burada kalmıştık." yazılı tişörtleriyle dalga geçti, "Kadıköy'deki maç berabere bitince tişörtleri kürekçilere verdiler." yorumunu yaptı.
Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sonunda Fenerbahçe Kürek Şubesi, Galatasaray'ı geçerek erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu.
Başkan Aziz Yıldırımın da yerinde izlediği maçtan sonra şampiyonluğu coşkuyla kutlayan sarı-lacivertlilerin giydiği tişört gündemi salladı.
Galatasaray'ı geride bırakıp mutlu sona ulaşan Fenerbahçeli kürekçiler, "Burada kalmıştık" yazılı tişörtler giyerek ezeli rakibine gönderme yaptı.
"MAÇ BERABERE BİTİNCE TİŞÖRTLERİ KÜREK TAKIMINA VERDİLER"
Bu arada Kadıköy'deki maçta Fatih Terim'in "Nerede kalmıştık?" tweetine gönderme yapmak için "Burada kalmıştık" tişörtleri hazırlayan Fenerbahçe'nin maç berabere bitince bu tişörtleri şampiyon olan kürek takımına verdiği iddia edildi.
YORUMLAR (23)
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Kesin la küçük takımların taraftarlariCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Siz anca boşa kürek çekin FENEVLİLER..Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Hahaha cok iyi olmus siz anca orada kalirsiniz zaten :d oradan bizi izlemeye devam edin ama :dCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Aziz ve Aykut''un sayesinde herkesin maskarası olduk. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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yanlız bu şifalı içecekler şarkısı fenere çok yakışmış mutlaka izleyin cuk diye oturmuş :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır