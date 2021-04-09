Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında TFF'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında TFF'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında TFF'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik hakkında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik hakkında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

TFF, Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta kendilerine küfür ettiği iddiasıyla Mahmut Recevik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu işleme koyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sporda Şiddetin Önlenmesi Bürosu, Recevik hakkında soruşturma başlattı.

Recevik'in önümüzdeki günlerde "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

Olay

Türk Telekom Stadyumunda 2 Ocak'ta oynanan Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçında statta bulunan TFF yöneticileri ve hakemlere hitaben küfür eden Mahmut Recevik, daha sonra Twitter hesabından açıklama yaparak, maçın heyecanı nedeniyle yaşanan olaydan dolayı özür dilemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Recevik hakkında, Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçtaki hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 lira para cezası vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Burak Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında TFF'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:11:03. #1.15#
title