Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi
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Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi

Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi
Demirören Haber Ajansı / Yalın ONAT - Haberler | Spor

BEŞİKTAŞ'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte, 16. şampiyonluğunu kutlamak isteyenler Vodafone Park Stadyumu'na akın etti.

BEŞİKTAŞ'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte, 16. şampiyonluğunu kutlamak isteyenler Vodafone Park Stadyumu'na akın etti. Bir Beşiktaş taraftarı, Galatasaray forması ile gelen yeğenini Beşiktaşlı yapabilmek için kutlamalara getirdi. Taraftar grubu polisin uyarılarıyla stadyum çevresinden uzaklaştırıldı.

Beşiktaş taraftarları Vodafone Park Stadyumu önünde toplanarak meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı. Yüzlerce kişi şampiyonluğu kutlamak için toplandıkları stadyum önünden emniyet güçlerinin uyarıları ile uzaklaştırıldı. Taşkınlık çıkaranlar gözaltına alındı. 

"BEŞİKTAŞLI OLMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Galatasaray formalı yeğeni ile kutlamalara gelen bir Beşiktaş taraftarı ise, "Beşiktaşlı olması için mücadele ediyoruz. Yapana kadar da mücadele edeceğiz. Maça da getirdim, gol attığında da seviniyor, yani içinde bir Beşiktaşlı sevgisi var. Ağabeyimin oğlu, yapana kadar da uğraşacağız. Kısmet artık" dedi. Galatasaraylı küçük çocuğun dedesi ise "Akşam, 'Dede ben Beşiktaşlı olacağım' dedi. O yüzden buraya getirdik. Olacak da başka seçeneği yok" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yalın ONAT

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