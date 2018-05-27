Galatasaraylı Yasin Öztekin'e Kayserispor Talip Oldu
Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'e Süper Lig ekibi Kayserispor talip oldu.
Galatasaray ile kontratı sona eren Yasin Öztekin'in yeni adresinin Kayserispor olacağı belirtiliyor. Ertuğrul Sağlam ile anlaşan Kayseri 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.
Galatasaray'da sözleşme bitimine 1 hafta kalan ve henüz yeni bir anlaşma yapılmayan Yasin Öztekin'le ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi...
ERTUĞRUL SAĞLAM İSTİYOR
Kayserispor, Galatasaray ile sözleşmesi 1 hafta sonra sona eren Yasin Öztekin'i gündemine aldı. Ertuğrul Sağlam ile anlaşan Kayseri 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.
YORUMLAR (2)
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Satın ve para bile istemeyin 4-5 kg pastırma 1 kg sucuğa çözülür bu iş. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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