Galatasaraylı Taraftarların Liderlik Sevinci

Galatasaray'ın 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle birlikte liderlik koltuğuna oturması, Kilis'de Galatasaraylı taraftarlar arasında sevinçle karşılandı.

Galatasaraylı Taraftarların Liderlik Sevinci

Galatasaray'ın 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle birlikte liderlik koltuğuna oturması, Kilis'de Galatasaraylı taraftarlar arasında sevinçle karşılandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı 2-0 yenmesi Kilis'deki Galatasaraylı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kilis 7 Aralık Üniversite karşısında bulunan Ultraslan Kilis Gurubunun bulunduğu yerde maçı seyreden Galatasaraylı taraftarlar maçın bitimi ile birilikte meşaleler yakarak sevinç gösterisinde bulundular, Havai fişeklerin atılmasıyla birlikte coşan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra liderlik ve galibiyet sevincini tur atarak kutladı. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.