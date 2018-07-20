Galatasaraylı Taraftarların İstediği Badou Ndiaye, Bavul Fotoğrafı Paylaştı

Galatasaray'ın transfer dönemindeki hedeflerinden Badou Ndiaye, Instagram hesabından bavul fotoğrafı paylaşınca taraftarları heyecanlandırdı.

Badou Ndiaye, saat 01.00 civarında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Valizi ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, Senegal havalimanında olduğunu da paylaşımına ekledi.

GALATASARAY TARAFTARLARI COŞTU: BİZE GEL

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarı uykusuz bir şekilde Ndiaye'nin uçuş rotasını bulmak için yoğun çaba gösterdi. Taraftarlar tüm olasılıkları değerlendirip, Ndiaye'nin İstanbul'a mı yoksa Stoke City'nin Almanya'daki kampına mı gittiğini çözmek için firmaların uçuş planlarını araştırdı. Ndiaye'nin paylaşımında kullandığı emoji de taraftarları umutlandırdı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (9)

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.