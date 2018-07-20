Galatasaraylı Taraftarların İstediği Badou Ndiaye, Bavul Fotoğrafı Paylaştı

Badou Ndiaye, saat 01.00 civarında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Valizi ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, Senegal havalimanında olduğunu da paylaşımına ekledi.

GALATASARAY TARAFTARLARI COŞTU: BİZE GEL

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarı uykusuz bir şekilde Ndiaye'nin uçuş rotasını bulmak için yoğun çaba gösterdi. Taraftarlar tüm olasılıkları değerlendirip, Ndiaye'nin İstanbul'a mı yoksa Stoke City'nin Almanya'daki kampına mı gittiğini çözmek için firmaların uçuş planlarını araştırdı. Ndiaye'nin paylaşımında kullandığı emoji de taraftarları umutlandırdı.