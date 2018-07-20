Galatasaraylı Taraftarların İstediği Badou Ndiaye, Bavul Fotoğrafı Paylaştı
Galatasaray'ın transfer dönemindeki hedeflerinden Badou Ndiaye, Instagram hesabından bavul fotoğrafı paylaşınca taraftarları heyecanlandırdı.
Badou Ndiaye, saat 01.00 civarında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Valizi ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, Senegal havalimanında olduğunu da paylaşımına ekledi.
GALATASARAY TARAFTARLARI COŞTU: BİZE GEL
Bu paylaşımın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarı uykusuz bir şekilde Ndiaye'nin uçuş rotasını bulmak için yoğun çaba gösterdi. Taraftarlar tüm olasılıkları değerlendirip, Ndiaye'nin İstanbul'a mı yoksa Stoke City'nin Almanya'daki kampına mı gittiğini çözmek için firmaların uçuş planlarını araştırdı. Ndiaye'nin paylaşımında kullandığı emoji de taraftarları umutlandırdı.
YORUMLAR (9)
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UMUT FAKİRİN EKMEĞİ :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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la bunu kimse istemiyor ben anlamıyorum sanki adamı yana yakıla taraftar istiyor sanıyorlar istemiyoruz kaçan adamıCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam kaçarak gitti ne diye üstüne düşüyorsunuz şoparınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Aman amannn pü pü pü aman aman amanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Özledim sizi be geliyorumCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır