Galatasaraylı Taraftarlardan Fikret Orman'a Tepki: Fikret Orman Paralar Nerede?
Galatasaraylı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı sırasında Beşiktaş Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'a tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.
"FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"
Galatasaraylı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı sırasında Beşiktaş Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'a tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarının Başkan Orman'a söylediği, "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratını bu kez Galatasaraylılar söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yıldırım Demirören'i de istifaya davet etti.
YORUMLAR (6)
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kız evi takıları soruyor ama bizde adet böyledir takı erkek evinde kalır. sus kız sen cincon kınanıza çağırmadınız zaten. gelin dediğin fazla ses çıkartmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Beşiktaşlılar hala uyuyo taliscanın bonservis parasını cebe attı bence sahtekar BaşkanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SİZENE SİZ KENDİNEZE BAKIN GS PARALARI NEREYE GİTTİ YILLARDIR ..HAKEM YAKTI GS YI...PENALTISI VERİLMEDİ.HASAN YOK OLAY YOK.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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allah kahretsin sizleri som agizlilar gine gak gak diye ötuyor ulan susun yeter beCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Komidinin üstünde Ultraslan :)Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır